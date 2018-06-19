РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В городском округе Котельники до конца 2018 года планируют создать дополнительно порядка 230 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«До конца текущего года в городском округе Котельники планируется дополнительно создать порядка 230 рабочих мест за счет открытия новых предприятий, ввода в эксплуатацию социальных учреждений, а также расширения существующей базы», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он уточнил, что за последние четыре месяца в муниципалитете было создано 170 рабочих мест. Львиная доля пришлась на гипермаркет «Глобус». В целом, создаются рабочие места за счет открытия новых предприятий и модернизации существующих.

«С 1 января по 16 июня по городу Котельники в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» было зарегистрировано 41 юридическое лицо и 177 индивидуальных предпринимателей», - подчеркнул Булгаков.

В настоящее время на территории городского округа осуществляют деятельность свыше 1 тысячи юридических лиц и более 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей.