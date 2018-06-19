РИАМО - 19 июн. Сезон слетков начался в Подмосковье, жителям региона посоветовали не забирать выпавших из гнезда птенцов домой и не брать их голыми руками, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье начался период слетков – так орнитологи называют птенцов, покидающих гнездовья. Слетки спархивают вниз, но делают это пока неумело, и часто становятся жертвами животных или настойчивого интереса людей.

«Это самый опасный период в жизни птиц. Слетки любопытны и практически не боятся человека. Чаще всего недалеко от упавшего слетка находятся родители, которые помогут ему вернуться в гнездо, поэтому лучше не пытаться помочь птенцу», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, если прохожие увидели, что слетку грозит опасность, ему нужно помочь, но при этом следует соблюдать предосторожность. Птенца ни в коем случае нельзя забирать домой, там он, скорее всего, погибнет. Слетка следует осторожно взять, но не голыми руками, а платком или салфеткой и убрать его подальше в траву или кусты.

«Но лучше птенца посадить на ветку, на уровень вытянутой вверх руки. Так вы защитите слетка от хищников, и он не пострадает, если будет падать», - добавил Коган.