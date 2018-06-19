РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 19 июн. Юные жители подмосковного Орехово-Зуева и их родители 22 июня могут посетить бесплатный мастер-класс по изготовлению игольниц, сообщается на странице детской библиотеки «Аз-Буки» МУК «ДК на площади Пушкина» в соцсети «ВКонтакте».

«Детский клуб по интересам «Островок» приглашает детей от 6 до 14 лет и их родителей 22 июня в 17:00 на бесплатный мастер-класс по изготовлению игольницы», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, участники могут принести с собой нитки, иголку, ножницы, два кусочка разных тканей, пуговицы и кружево. Мероприятие будет проводиться по адресу: город Орехово-Зуево, детская библиотека «Аз-Буки», улица Галочкина, дом №6. Телефон для справок: 8(496)422-24-91.