РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. В Королеве 8 июля впервые пройдет семейный фестиваль, на котором состоятся ярмарка и мастер-классы, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие организовано НКО «Здоровый регион» при поддержке городской администрации.

«В рамках фестиваля 8 июля «Семейный марш» соберет всех жителей Королева, которые хотят стать частью истории. Красивой сплоченной стройной колонной мы пройдемся от ЗАГСа до Площади Победы, где будет проходить «Семейная ярмарка». Здесь вы сможете купить уникальные изделия ручной работы, попробовать угощения от семейных кондитерских, посетить различные мастер-классы и полакомиться полезной едой в зоне фуд-корта», – говорится в сообщении.

Семейный марш стартует от ЗАГСа в 11:00. Принять участие в нем могут все желающие. Предварительно зарегистрироваться можно по номеру телефона: 8(968)953-23-74 или на странице мероприятия в «ВКонтакте».