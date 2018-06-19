РИАМО - 19 июн. В столице проектируются и строятся 54 различных по масштабу транспортно-пересадочных узла (ТПУ), в этом году предполагается подготовить проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов будут направлены на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Все запланированные 54 ТПУ уже «поставили на ноги» – они или проектируются, или строятся. Основная задача этих транспортных хабов состоит в обеспечении максимально комфортной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра напомнил, что в столице реализуется программа по строительству свыше 250 ТПУ, в том числе 150 – капитальных. Для возведения коммерческих объектов транспортных узлов инвесторов привлекают через аукционы.

Ранее первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев сообщил, что к реализации 16 коммерческих проектов в составе транспортно-пересадочных узлов уже привлечены инвесторы.

«В этом году предполагается подготовить проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов будут направлены на публичные слушания. При этом, на открытый электронный аукцион для привлечения частных инвестиций планируем выставить 10 коммерческих проектов в составе транспортных хабов», – заявлял Суниев.