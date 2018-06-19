РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. В подмосковных Котельниках специалисты профильного управления администрации провели оцифровку ям на дорогах и во дворах, приведены в порядок свыше 400 участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков провел рабочее совещание с коммунальщиками, сотрудниками администрации по вопросам ямочного ремонта. Кроме того, участники обсудили вопросы по текущему ремонту дорог, а также уборку городских территорий.

«В муниципальном образовании (в Котельниках – ред.) проведена оцифровка ям. Всего их более 400. На данный момент отремонтировано свыше 120 ям. Работы, в том числе, выполняются большими картами, площадь которых составляет от 5 до 25 квадратных метров», – сказал Булгаков.

Он отметил, что ямочный ремонт дорог должен быть завершен в городском округе до 1 июля. Работы проводятся на всей территории муниципального образования.

«В Котельниках оцифрованы все ямы. Но, тем не менее, если вдруг что-то упустили, прошу жителей указывать адреса, где необходим ямочный ремонт. Обращения будут направляться соответствующим службам для работы», – пояснил Булгаков.

Он поручил создать электронную почту, куда жители смогут отправлять свои пожелания по ямочному ремонту. Врио главы Котельников также отметил, что в городе будет меняться и схема уборки. В этих целях разрабатывается уборочная карта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства поручил в течение десяти дней провести работу по оцифровке всех ям во дворах Подмосковья.