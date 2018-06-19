РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСК) - 19 июн. Ямочный ремонт провели более чем на 1,1 тысячи квадратных метров дорог во дворах Солнечногорского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Лидером по объемам ремонта ям стал город Солнечногорск (600 квадратных метров). Следом идут сельские поселения: Кутузовское (240), Луневское (105), городское поселение Андреевка (104), сельские поселения Пешковское (59) и Соколовское (52), а также городское поселение Ржавки (18 квадратных метров)», - сказал глава района Андрей Чураков.

По его словам, большая часть проблем по ямам будет решена в рамках комплексного благоустройства, когда будут полностью ремонтировать дорожное полотно.

«Работы продолжаются, и до 1 июля планируется провести еще 545 квадратных метров ямочного ремонта», - добавил Чураков.

По данным Солнечногорского информагентства, общая площадь внутриквартальных дорог в муниципалитете составляет 97 814 квадратных метров. Всего в Солнечногорском районе в 2018 году будет отремонтировано более 100 километров региональных и муниципальных дорог.