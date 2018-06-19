РИАМО - 19 июн. В музее «Новый Иерусалим» представили инсталляцию в виде самого большого футбольного мяча в Московской области, в нем транслируется хроника из футбольной истории, сообщила во вторник министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

«Это одно из мероприятий, которое идет в рамках чемпионата мира. Это своего рода напоминание, что футбол в России и в СССР всегда был любим. У нас были великие футболисты, великие тренеры. Поэтому хроника, которая транслируется в мяче, как раз об этом рассказывает. Там также очень важный культурный блок. Потому что очень многие писатели, поэты, художники своим творчеством обращались к футболу, и все знаменитые произведения, созданные ими, тоже транслируются», - сказала Косарева.

Инсталляция выполнена в форме футбольного мяча диаметром 7 метров. Внутри уникальной конструкции посетителям будет показан фильм, а, по сути, видеоэкспозиция об истории советского футбола: от архивных кадров начала века до документальных съемок 60-х годов, ознаменованных триумфом советской футбольной сборной. Посетители узнают о кумирах советского футбола: легендарных футболистах, тренерах и комментаторах.

Персонажами фильма станут и художественные полотна на тему футбола, подобранные по хронологическому, жанровому и тематическому принципам.

«Мы хотели сделать наши города наиболее комфортными, чтобы те болельщики, которые приедут на территорию Московской области, чтобы они вернулись в Россию после чемпионата мира», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Инсталляция-мяч будет размещена в фойе музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» и доступна всем желающим до 15 июля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.