РИАМО – 19 июн. Картину «Пейзаж» Казимира Малевича выставят на торги аукционного дома Christie's 20 июня, сообщает Газета.ru.

«Одним из главных лотов на торгах Christie's «Искусство импрессионизма и модернизма» в Лондоне станет работа Казимира Малевича «Пейзаж». Произведение, которое датируется 1911 годом, оценивают в 7-10 миллионов фунтов стерлингов (9-13 миллионов долларов США)», – говорится в сообщении.

Картину выставили на торги после того, как «Супрематическая композиция» художника была продана за 85,8 миллиона долларов на нью-йоркской неделе искусства ХХ века.

Работа относится к «красной серии» - группе работ художника, отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами.

«Пейзаж» впервые был показан на «Московском салоне» в феврале-марте 1911 года, а в следующем году он экспонировался в рамках выставки петербургского «Союза молодежи», где Малевич представлял радикальное художественное объединение «Ослиный хвост».