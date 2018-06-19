РИАМО – 19 июн. Картину «Пейзаж» Казимира Малевича выставят на торги аукционного дома Christie's 20 июня, сообщает Газета.ru.
«Одним из главных лотов на торгах Christie's «Искусство импрессионизма и модернизма» в Лондоне станет работа Казимира Малевича «Пейзаж». Произведение, которое датируется 1911 годом, оценивают в 7-10 миллионов фунтов стерлингов (9-13 миллионов долларов США)», – говорится в сообщении.
Картину выставили на торги после того, как «Супрематическая композиция» художника была продана за 85,8 миллиона долларов на нью-йоркской неделе искусства ХХ века.
Работа относится к «красной серии» - группе работ художника, отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами.
«Пейзаж» впервые был показан на «Московском салоне» в феврале-марте 1911 года, а в следующем году он экспонировался в рамках выставки петербургского «Союза молодежи», где Малевич представлял радикальное художественное объединение «Ослиный хвост».
#Christies20thCentury Masterpieces by #PabloPicasso #ClaudeMonet and #KazimirMalevich will lead our Impressionist and Modern Art Evening Sale on 20 June https://t.co/pMCoYARBdu. Browse the catalogue online https://t.co/lC3hSRT80C #Impressionism #ModernArt pic.twitter.com/TsJzzx5CLZ— Christie's (@ChristiesInc) 4 июня 2018 г.
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