РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Воспитанники футбольной школы «Витязь» из Подольска провели мастер-класс на спортивном фестивале, посвященном чемпионату мира по футболу, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«Сегодня (19 июня – ред.) в Детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске состоялся фестиваль, посвященный чемпионату мира по футболу в России. В рамках мероприятия проходил мини-турнир по футболу между воспитанниками центра, а также конкурсы. Ученики футбольной школы «Витязь» 2005 года рождения показали мастер-классы по футболу», – сказал организатор.

Он отметил, что проводили мероприятие юные футболисты школы «Витязь». Всего в нем приняли участие около 100 человек. Турнир проходил в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Футбольный праздник завершится в течение дня.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.