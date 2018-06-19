РИАМО - 19 июн. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза получит в подарок фигурку Ждуна-футболиста из гжели, изготовленную в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте администрации района.

«На открытии выставки «Португалия – край неизъяснимой красоты» директор завода «Объединение Гжель» Александр Кочеров передал для главы страны гжельского Ждуна. Ждун-футболист одет в форму сборной Португалии, а в руках держит мяч. Атташе по культуре Португалии в России Жоау Мендоса с интересом принял подарок и заверил, что Ждун будет доставлен до адресата: президент Португалии посетит Россию в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Выставка «Португалия – край неизъяснимой красоты» открылась в туристско-информационном центре «Раменское». На церемонии присутствовали также заместитель главы администрации Раменского района Ольга Егорова, руководитель комитета по культуре и туризму Марианна Рогатина, глава сельского поселения Гжельское Галина Голинкова и около двадцати португальских журналистов.

Они фотографировали не только разнообразных Ждунов, но и другие гжельские сувениры, выставленные в зале ТИЦ «Раменское». Португальская сторона в свою очередь представила для экспозиции 15 печатных полей, рассказывающих о главных достопримечательностях страны.

«Мы обратились в посольство Португалии для того, чтобы познакомить жителей Раменского района с этой замечательной страной, футбольная сборная, которой волею судеб оказалась на территории нашего района. Решили разместить выставку в туристско-информационном центре «Раменское», чтобы как можно больше людей могли с ней познакомиться», – сказала директор Раменского историко-художественного музея Людмила Слизова.

По ее словам, центр рассказывает о достопримечательностях Раменского района и Московской области, теперь специалисты хотят еще рассказать о Португалии. Темой выставки стали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Выставка продлится до 18 июля.