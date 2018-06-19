РИАМО - 19 июн. Предприятиям общественного питания в Москве во вторник необходимо закрыть летние веранды из-за возможной грозы с сильным ветром, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

«Вниманию руководителей предприятий общественного питания! От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 19 июня ожидается сильный ветер, дождь, а некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд», - говорится в сообщении.

Также рестораторам напомнили о необходимости укрепить навесы и козырьки, а также закрыть все зонты.

При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов.