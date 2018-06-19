РИАМО - 19 июн. В Подмосковье отремонтировали уже 20% подъездов, которые вошли в программу по ремонту на текущий год, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Старт благоустройству 2018 года уже дан. У нас основные проекты уже вышли на государственные экспертизы. Подъезды на уровне уже 20% от плана годового сделали», - сказал Хромушин.

Он добавил, что также почти на 7-8% выполнена программа по благоустройству дворовых территорий на текущий год.

До конца текущего года в Подмосковье планируют отремонтировать не менее 30 тысяч подъездов. К 1 июня в регионе отремонтировали уже 5 тысяч подъездов. Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.