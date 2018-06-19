РИАМО - 19 июн. На сайте Гидрометцентра России ежечасно обновляются данные о погодных условиях в городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, для иностранных граждан работает английская версия сайта, сообщил журналистам во вторник научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

«Для того чтобы на сайте анализировать погодные характеристики, работают все органы Росгидромета. Впервые разработана схема, когда прогнозы выпускаются ежечасно. Если допускается какое-то изменение погоды, мгновенно выпускается предупреждение», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что для иностранных граждан есть английская версия сайта.

«На Европейской территории погода неустойчивая. Именно фронтальные разделы сегодня приведут к тому, что небольшие осадки уже наблюдались в Москве и в Московской области и они будут еще в течение дня», - добавил Вильфанд.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Во вторник на столичном стадионе «Спартак» пройдет 15-й матч группового этапа чемпионата между сборными Польши и Сенегала.