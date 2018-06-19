РИАМО - 19 июн. На стадионе «Родина» в подмосковных Химках прошел футбольный матч между болельщиками сборных команд Мексики и Германии, игра завершилась со счетом 4:4, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат мира по футболу в России проходит не только среди профессионалов, но и среди болельщиков.

«На поле «Родины» – самого старого стадиона городского округа Химки состоялся товарищеский матч болельщиков Германии и Мексики. Матч был организован на высоком уровне. Игра прошла в лучших традициях чемпионата мира – с яркой поддержкой болельщиков на трибунах, красивыми голами и непредсказуемым развитием событий. Мексиканцы снова могли выиграть, но на этот раз немцы сравняли счет», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Матч был организован по высоким международным стандартам. Предварительно проводился полив поля, перед началом встречи прозвучали национальные гимны и наставления от тренеров. На трибунах команды поддерживали болельщики, а также талисман сборной Мексики по имени Кин. Роль наставника немецкой команды исполнял известный в Германии комик Матце Кноп, как две капли воды похожий на главного тренера действующих чемпионов мира Йоахима Лева.

В отличие от матча профессиональных футболистов, в котором минимальную победу 1:0 одержала сборная Мексики, фан-матч был богат на голы. Состязание проходило по классической схеме – два тайма по 45 минут. В первом тайме вперед вышли мексиканцы в составе, которых были и девушки, но затем немцы сумели сравнять счет. В итоге игра завершилась вничью – 4:4.

«На базах Московской области разместились девять сборных, участвующих в чемпионате мира, – больше, чем в любом другом регионе. Но мы заботимся не только о футболистах, но и о культурной программе для иностранных болельщиков. Мы рады принять гостей со всего мира и надеемся, что у них останутся исключительно положительные впечатления о проведенном здесь времени», – отметил Терюшков.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.