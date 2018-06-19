РИАМО – 19 июн. Официальный курс евро к рублю на среду вырос на 70 копеек до 74,48 рубля, курс доллара увеличился на 58,45 копейки до 64,06 рубля, сообщает во вторник Газета.ru.

«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 63,75 копейки, составив 68,62 рубля», - говорится в сообщении.

Московская биржа засвидетельствовала, что ее индекс снизился на 0,67% и составил 2207,73 пункта.

Индекс РТС опустился ниже 1,1 тысячи пунктов впервые за два месяца. Индекс РТС просел на 0,72%, до 1092,67 пункта.