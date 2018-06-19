РИАМО - 19 июн. Строительство бизнес-парка Comcity, расположенного у станции метро «Румянцево», возобновят в 2019 году, в рамках проекта планируют возвести офисный центр и примерно 100 тысяч квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект второй очереди парка находится в стадии завершения. Ранее инвестор брал паузу и ждал, когда заполнится первая очередь. Сегодня она на 95% заполнена, поэтому активно ведется проектирование. В следующем (2019 году – ред.) году начнут строить – возможно, уже в начале года», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Глава департамента отметил, что вторая очередь проекта будет состоять из офисного центра площадью примерно 200 тысяч квадратных метров и 100 тысяч «квадратов» жилья. Строительство может продлиться около двух лет.

Бизнес-парк Comcity расположен у станции метро «Румянцево». Среди ключевых арендаторов: ОАО «Ростелеком», «Группа компаний Систематика» и другие лидеры российского IT рынка.