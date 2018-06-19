РИАМО - 19 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить к 1 сентября турникеты на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Президиум правительства Москвы во вторник принял решение об отмене турникетов на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта города Москвы. Решение вступит в силу не позднее 1 сентября 2018 года», – говорится в сообщении.

Первые турникеты в столичном общественном транспорте были установлены в 2001 году в Зеленограде. В течение нескольких следующих лет они были внедрены на абсолютном большинстве маршрутов ГУП «Мосгортранс».

Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества.

Так, в рамках обновления подвижного состава было увеличено количество автобусов особо большой вместимости (с гармошкой) и начаты закупки трехсекционных трамваев нового поколения «Витязь-М». Использование турникетов на этих видах транспорта особенно неудобно, так как критически увеличивает время посадки пассажиров.

«Затруднения при посадке существенно снижают эффективность функционирования выделенных полос для общественного транспорта. После нескольких экспериментов – в начале 2018 года Правительство Москвы отменило турникеты на 80 наиболее востребованных автобусных маршрутах ГУП «Мосгортранс» и в трамваях «Витязь-М», – уточняется в материале.

С 16 июня 2018 года на работу без турникетов перешли все городские трамваи. Как показала практика, отмена турникетов позволяет пассажирам сократить время в пути в среднем на 5-15 минут.

В то же время на первых порах увеличивается число безбилетников. Однако это не критично благодаря работе службы контроля и самое главное – благодаря пассажирам, которые стали более ответственными при оплате проезда.

Для удобства оплаты проезда одновременно с отменой турникетов все двери автобусов и троллейбусов ГУП «Мосгортранс» будут оборудованы валидаторами.