РИАМО - 19 июн. Жители Подмосковья смогут получить информацию с указанием кварталов и лесничеств, а также о проводимых там работах благодаря специальным отметкам на публичной карте региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Теперь о лесном хозяйстве Подмосковья можно узнать, не выходя из дома. У публичной карты Московской области (rgis.mosreg.ru) появились новые возможности – в открытом доступе любой человек может посмотреть информацию обо всех работах, проводимых комитетом лесного хозяйства Московской области в режиме реального времени», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, в конце марта этого года был создан портал Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС), на котором в публичной части с интерактивной картой комитетом размещается информация по видам работ и направлениям деятельности. Загружен колоссальный объем данных, который позволит оптимизировать работу и сделать ее прозрачной и более эффективной.

На интерактивной карте отмечены участки о проводимых санитарно-оздоровительных мероприятиях, указаны площади искусственного и естественного лесовосстановления, места проведения уборки неликвидной древесины и аварийных деревьев, проведения лесоводственного ухода за лесными культурами и ухода в молодняках, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос, эксплуатация лесных дорог, зоны отдыха граждан в лесах.

«Теперь на карту нанесены границы лесного фонда и представлена информация с указанием кварталов и лесничеств, что позволит за пару минут узнать, находится интересующий участок в нашем ведении или нет, какие работы проводятся и на каких территориях», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Актуальным запросом на сегодняшний день является получение информации о «лесной амнистии». На карте отображены участки, получившие положительное заключение рабочей группы Комитета лесного хозяйства Московской области по реализации 280-ФЗ (закона о «лесной амнистии» - прим.) и появилась возможность, сопоставив слои, узнать о факте наложения земель.

«В наше время чрезвычайно важно получать оперативную и достоверную информацию. Новые возможности карты позволят жителям не только экономить время для получения необходимых данных, но и осуществлять общественный контроль. Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы дальше развивать информационную доступность», – пояснил Советников.