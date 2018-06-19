РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 19 июн. Танцоров и педагогов 30 июня приглашают в Зимний театр подмосковного Орехово-Зуева на бесплатное вступление ансамбля народного танца «Малахит», сообщается на сайте Зимнего театра.

«Заслуженный коллектив народного творчества РФ, Народный ансамбль танца «Малахит» приглашает педагогов по хореографии и танцоров на выпускные экзамены старшей женской группы ансамбля», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе экзамен по классическому, народному и джаз-модерн танцу. Начло выступления в 12:00 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Бугрова, дом №5.