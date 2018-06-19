РИАМО - 19 июн. Власти Подмосковья готовят программу по обеспечению прав потребителей региона, предложения по программе принимают до середины лета, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Во вторник в доме правительства региона прошло совещание межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей в Московской области, в нем приняли участие представители Минпотребрынка, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия граждан, комитета по конкурентной политике, Объединения потребителей России.

«Министерство уже начало подготовку программы «Обеспечение прав потребителей в Московской области на 2019-2022 году» в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья». Мы планируем собрать окончательное предложение по программе и мероприятиям до середины июля», - сказал Посаженников.

Он отметил, что, согласно поручению президента РФ, в каждом регионе необходимо создать межведомственный совет по вопросам защиты прав потребителей, который будет реагировать на нарушение прав потребителей.