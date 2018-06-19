РИАМО - 19 июн. Общегородской выпускной, который состоится в столичном парке Горького в ночь с 23 на 24 июня, посетят 19 тысяч московских школьников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«По сложившейся традиции городской праздник выпускников пройдет в парке Горького. Праздничная программа начнется в 20:00 23 июня и продлится до 06:00 24 июня. На праздник приглашены выпускники всех московских школ», - говорится в сообщении.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».

«Большую часть времени ребенок проводит в играх, а когда заканчивает школу – многие говорят: «Все, игры закончились. Теперь начинается взрослая жизнь!». Однако попав на «Московский выпускной 2018», столичные школьники поймут, что это не конец игры, а просто переход на «новый уровень», - отмечается в материале.

Центральный вход в парк будет декорирован в стилистике мероприятия. Сам парк будет разделен на восемь тематических зон.

Для выпускников вход в парк Горького откроется в 20:00. Они смогут пройти по красной ковровой дорожке и сделать фото на память на фоне арт-объекта в форме объемной буквенной инсталляции #ВЫПУСК2018. В этой же зоне будут расположены арт-объекты с навигационной схемой и информацией о празднике. Также всю информацию можно будет получить с помощью специального мобильного приложения.

Семь зон в парке будут интерактивными. В зоне «Интеллект» гостей ждут научное шоу, футбольная викторина и головоломки, в зоне «Харизма» зададут сто вопросов к взрослому и проведут мастер-класс по ораторскому искусству, а также квартирник Guitar Hero. В зоне «Ловкость» будут играть в Angry Birds и другие игры, в зоне «Восприятие» можно будет посетить мастер-класс и шоу барабанщиков.

В зоне «Выносливость» гостей ждет интерактив в стиле граффити «Нарисуй Москву» и «велооркестр», в зоне «Сила» покажут мультимедиаобъект «Спортивные кричалки» и предложат сдать нормы ГТО. В зоне «Опыт» можно будет поиграть в командную игру «Корн-холл» и керлинг. На главной и танцевальной сценах в парке выпускники смогут послушать праздничные концерты с участием 40 артистов, диджеев и творческих коллективов, сделать снимки на память в 35 интерактивных точках, фотозонах или на фоне арт-объектов.

С 22:00 на главной сцене праздника выступят Мот, Ида Галич, Клава Кока, Миша Марвин, Feduk, T-Killah и другие исполнители. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники, приняв участие в голосовании в проекте «Активный гражданин». На Фонтанной площади с 22:00 выступят DJ Groove, Александр Панайотов, IOWA, Burito, «Винтаж».

В 00:00 на обеих сценах покажут видеопоздравление мэра Москвы. После этого состоится праздничный фейерверк, на главной сцене продолжится концерт, а на танцевальной сцене начнется дискотека.

Территория парка Горького во время праздника будет открыта только для выпускников. Пройти можно будет только по индивидуальному браслету с кодом. Приезд и отъезд на мероприятие пройдет по индивидуальному графику для каждой группы выпускников.

Для транспортного обслуживания выпускников аккредитовано 544 автобуса. Въезд на парковку будет осуществляться по специальным пропускам.

Безопасность участников мероприятия обеспечат 220 сотрудников полиции, 500 сотрудников войск национальной гвардии, 100 сотрудников частных охранных организаций. На территории парка Горького будут дежурить 5 бригад скорой помощи и бригада центра экстренной медицинской помощи. Для гостей праздника будут работать пять крупных точек питания, 37 нестационарных торговых объектов. Предусмотрена установка 200 мобильных туалетных кабин.