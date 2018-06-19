РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Климовск Подольска 20 июня отключат холодное и горячее водоснабжение более чем в 20 многоквартирных домах, воды не будет с 13:00 до 16:00 из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 20 июня, с 13:00 до 16:00 не будет холодной и горячей воды по адресам: Октябрьская площадь, дома №№2, 2А; улица Симферопольская, №№11, 13; проспект 50-летия Октября, №№10А, 13А. Отключения связаны с ремонтными работами МУП «Водоканал» на КНС №11», - говорится в сообщении.

Холодное водоснабжение также отключат по адресам: улица Симферопольская, дома №№3, 4, 5, 7, 9; Заводская, №15/1; Дмитрия Холодова, №14/7; Западная, №№4/16, 6, 8, 9, 9А, 10, 12; проспект 50-летия Октября, дом №12А.