РИАМО (СТУПИНО) - 19 июн. Четыре пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой на улице Транспортной в Ступине, сообщил Ступинскому информагентству начальник городского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев.

Дорожный инцидент произошел в ночь на вторник. При движении водитель BMW не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру. Пострадали пять человек.

«В городе Ступино на улице Транспортной произошло столкновение автомобиля BMW с фурой Mercedes. В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте, водитель был доставлен в реанимационное отделение Ступинской ЦРКБ», – сказал Тимофеев.

По сведениям агентства, ведется проверка для выяснения причин ДТП.