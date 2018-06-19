РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В подмосковном Подольске в парке Виктора Талалихина 23 июня пройдет бесплатный мастер-класс по дэнсхоллу и хип-хопу, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции.

«В субботу, 23 июня, на танцевальной веранде парка имени Виктора Талалихина в 12:00 пройдет мастер-класс по дэнсхоллу, в 13:00 - по хип-хопу. Принять участие могут все желающие бесплатно. Проведут танцевальный мастер-класс профессиональные хореографы студии танцев «3D MoTiON» со сценическими псевдонимами Настя и Дрюня», - сказал организатор.

По его словам, участникам с собой нужно брать удобные кеды и бутылочку воды.