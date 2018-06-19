РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Онкорадиологический корпус областного диспансера в подмосковной Балашихе менее чем за три месяца с момента открытия принял около 500 пациентов, сообщил заведующий отделением радиотерапии Александр Панкратов.

Онкорадиологический корпус Московского областного онкодиспансера открылся в Балашихе в апреле 2018 года. Новый корпус оснащен четырьмя ультрасовременными линейными ускорителями, один из которых предназначен для радиохирургии – высокоточного удаления опухолей без операции. В Московском регионе всего два таких ускорителя. В центре имеется пять томографов, два из них способны обнаружить опухоли размером всего в несколько миллиметров.

«Мы работаем меньше трех месяцев, и за это время диагностику и лечение в центре прошли 500 человек. Более 150 пациентов выписаны после полного курса лучевой терапии. В настоящее время терапию проходят 100 человек», - сказал Панкратов.

Он добавил, что в новом центре проходить лечение могут пациенты с онкологическими заболеваниями любого профиля. Сеанс длится до 10 минут, в зависимости от тяжести заболевания. Курс подбирается индивидуально и может занимать от одного дня до месяца. Пока в онкорадиологическом корпусе лечат только взрослых, но используемые методы можно применять и для лечения детей.

Жителям Московской области диагностические и лечебные услуги в медцентре предоставляются бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача. Иностранцы и жители других регионов, не имеющие направления, лечение могут пройти платно. В корпусе имеется стационар на 17 коек.

«Мы отбирали лучших специалистов со всей страны, от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Все наши врачи проходили стажировку в клиниках Европы. Тем не менее, дефицит кадров есть, мы приглашаем на работу медсестер, операторов линейного ускорителя, рентген-лаборантов, врачей-рентгенологов и радиотерапевтов», - отметил Панкратов.

Онкорадиологический центр в Балашихе рассчитан на выполнение 20 тысяч диагностических исследований и лечение более 3 тысяч человек в год.