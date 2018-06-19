РИАМО - 19 июн. Москва, Петербург и Сочи стали самыми популярными городами России у туристов на стадии плей-офф чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города России на стадии плей-офф чемпионата мира по футболу. Рейтинг составлен по данным анализа броней отелей и апартаментов для проживания с 30 июня по 15 июля 2018 года.

«Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород лидируют среди городов-организаторов чемпионата мира-2018 в дни матчей плей-офф. Туристы бронируют жилье в Москве во время стадии плей-офф ЧМ в среднем на 3,5 ночи и тратят на жилье 4 тысячи рублей на человека в сутки», – говорится в сообщении.

Проживание в Санкт-Петербурге обойдется в 3,5 тысячи рублей на человека в сутки, при этом жилье бронируется на 6,5 ночей. В Сочи туристы потратят на жилье 2,9 тысячи рублей на человека, срок бронирования – восемь ночей. В Казани проживание стоит 3,3 тысячи рублей на человека в сутки, а жилье бронируют на четыре ночи, а в Нижнем Новгороде, соответственно, 2,8 тысячи рублей и три ночи.

Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.