РИАМО - 19 июн. В этом году количество выпускников в Подмосковье превышает 100 тысяч человек, из них порядка 70 тысяч ребят заканчивают девятый класс, более 32 тысяч – одиннадцатый класс, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства образования Московской области.

«Количество выпускников девятых классов – 70 149 человек (муниципальные школы – 69 963, государственные – 186), одиннадцатых классов – 32 694 человека (муниципальные школы – 32 469, государственные – 225)», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что общеобластного выпускного в этом году не будет. Подмосковные муниципалитеты устраивают праздники для выпускников самостоятельно.

Ранее для выпускников в Подмосковье прозвенел последний звонок. Праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, прошли с 23 по 25 мая в 1304 образовательных учреждениях на территории Московской области. Практически сразу после праздника школьники приступили к сдаче выпускных экзаменов.