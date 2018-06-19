РИАМО - 19 июн. Два автомобиля столкнулись на трассе недалеко от подмосковного Павловского Посада, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 13:25 на 4 километре автодороги Павловский Посад - Аверкиево произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб», - говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.