РИАМО - 19 июн. Два автомобиля столкнулись на трассе недалеко от подмосковного Павловского Посада, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 13:25 на 4 километре автодороги Павловский Посад - Аверкиево произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб», - говорится в сообщении.
Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 19 июня 2018 г.
В 13:25 на 4 км автодороги «Павловский Посад-Аверкиево» произошло столкновение 2 транспортных средств. В результате аварии 1 человек погиб.
❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах!
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