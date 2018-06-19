РИАМО - 19 июн. На территории Москвы и Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра на 20 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 20 июня.

В Костромской, Ивановской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской и Калужской областях «желтый» уровень объявлен из-за ветра и грозы.

Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов.