РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска УК дома №32 на улице Академика Доллежаля успешно провела проверку системы противопожарной автоматики и дымоудаления, сообщается в группе «Группа компаний «Август»» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (18 июня – ред.) в горокруге Подольск на улице Академика Доллежаля, 32, провели пробный запуск и проверку системы противопожарной автоматики и дымоудаления. По результатам сообщаем, что двигатели подпора воздуха и дымоудаления включились штатно, двери разблокировались, извещатели работают», – говорится в сообщении.

Управляющая компания планирует согласовать с советом дома перенос датчиков из квартир в места общего пользования.