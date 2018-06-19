РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Более 1,5 миллионов рублей планируют потратить на ремонт общеобразовательной школы №2 в подмосковных Котельниках в рамках подготовки к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – одна из приоритетных задач. К ремонтным работам планируется приступить в июле. Подрядчик будет определен по итогам конкурсных процедур. Намечен капитальный ремонт трех санитарных комнат. На их обустройство выделены средства из областного бюджета в размере 850 тысяч рублей. Из городской казны – порядка 700 тысяч рублей на частичный ремонт кровли, а также приведение в порядок учебного кабинета на первом этаже. Он несколько лет не использовался в связи с неудовлетворительным состоянием», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году активное участие принимает и педагогический коллектив. Классные руководители проводят генеральные уборки в своих классах.

Школа №2 расположена на улице Новой. В настоящее время в рамках губернаторской программы идет строительство пристройки на 300 мест к существующему зданию. На данный момент ведется монтаж инженерных сетей.

До конца июня подрядчик должен приступить к устройству фасада здания и благоустройству прилегающей территории. В ходе работ будут устанавливаться детские игровые комплексы, спортивное оборудование, устраиваться пешеходные дорожки, проводиться озеленение.