РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Сотрудник МЧС России рассказал воспитанникам детского сада №8 «Теремок» в Подольске о правилах пожарной безопасности, также в учреждении провели внеплановую эвакуацию, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Инспектор отдела надзорной деятельности, капитан внутренней службы МЧС Александр Донских провел познавательную игру «Спички не тронь, в спичках - огонь!» для воспитанников средней группы детского сада №8 «Теремок» горокруга Подольск. В завершении игры провели внеплановую эвакуацию и инструктаж по пожарной безопасности с сотрудниками дошкольного учреждения», – говорится в сообщении.

Сотрудник МЧС рассказал малышам о пожарной безопасности в быту, последствиях детской шалости с огнем, использовал азбуку МЧС. В ходе практической части занятия он наглядно продемонстрировал работу с огнетушителем. Мероприятие было насыщено различными конкурсами. Дети слушали инспектора с интересом и вступали в диалог. Всем ребятам раздали наглядный агитационный материал.

Мероприятие провели в рамках Года культуры безопасности с целью обучения подрастающего поколения правилам поведения при обращении с огнем.