РИАМО - 19 июн. Арбитраж Москвы признал автомойку на Боровском шоссе самостроем и обязал владельца снести незаконный объект, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Госинспекция по недвижимости в ходе мониторинга установила, что на земельном участке находится двухэтажное здание общей площадью 835,1 квадратного метра. В нем расположены автомойка и шиномонтаж с кафе. Земельно-правовые отношения в установленном порядке под строительство объекта не оформлены. Ранее участок предоставили для проектирования автомоечного комплекса, после чего организация должна была оформить земельно-правовые отношения под строительство этого объекта и получить на него разрешительную документацию, однако не сделала этого и самовольно автомоечный комплекс.

«Объект включен в адресный перечень объектов, подлежащих демонтажу в рамках постановления правительства Москвы от 11 декабря 2013 года. Учитывая наличие прав собственности на пристройку, проведены судебные разбирательства. Арбитражный суд Москвы признал объект по адресу: Боровское шоссе, владение 23-25 самовольной постройкой. По решению суда собственник обязан демонтировать незаконное строение», – говорится в сообщении.