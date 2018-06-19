РИАМО - 19 июн. В городском квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте в Москве установят зарядную станцию для электромобилей, оборудуют детские площадки и патио со столами для настольных игр, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент».

«Компания «Галс-Девелопмент» утвердила проект благоустройства территории городского квартала «Искра-Парк». Концепция разработана бюро SPEECH. На территории МФК «Искра-Парк» общей площадью 15 тысяч квадратных метров будут организованы различные функциональные зоны для отдыха жителей апартаментов и сотрудников офисного центра», - говорится в сообщении.

На территории комплекса выделена зона патио с возможностью разместить столы для настольных игр и садовую мебель. Проектом предусмотрены детские площадки для трех возрастных групп с безопасным каучуковым покрытием, разделенные между собой живой изгородью. В восточной части участка организована озелененная зона отдыха для сотрудников делового центра. В зоне гостевой парковки между офисным центром и корпусом с апартаментами будет установлена зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт.

«Городской квартал «Искра-Парк» объединяет в себе жилую и офисную функцию, пространство комплекса выдержано в едином стиле и в то же время насыщено разнообразными функциональными элементами. Самые современные тенденции проектирования общественных пространств, экологичные инфраструктурные решения и технологии будущего, основанные на альтернативных источниках энергии – все это делает квартал комфортным для жизни и работы», – отметил вице-президент «Галс-Девелопмент» Михаил Сивак.

Руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан подчеркнул, что при разработке проекта комплекса «Искра-Парк» было принципиально важно создать стилистическое единство архитектурного решения зданий, характера благоустройства и интерьеров общественных зон.

«На наш взгляд, только подобное комплексное, сквозное проектирование способно обеспечить комфортную городскую среду, привлекательную как издалека, так и на расстоянии вытянутой руки», – добавил Чобан.

Городской квартал бизнес-класса «Искра-Парк» расположен на Ленинградском проспекте в Москве. Комплекс состоит из трех корпусов: современного офисного здания, административно-офисного здания АО «МКБ «Искра» и здания с апартаментами.

Общественные зоны квартала «Искра-Парк» созданы в лучших традициях паркового проектирования. Характер благоустройства подчеркивает строгую геометрию фасадов МФК «Искра-Парк» и архитектурных решений корпуса с апартаментами. Территорию комплекса объединяет урбанизированный ландшафт с ярко выраженной структурой.

Четкий рисунок на поверхности двора в виде сложной геометрической сетки - «соты», образованный мощением, площадками и газонами, создает яркий запоминающийся образ.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2018 года.