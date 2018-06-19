РИАМО - 19 июн. На 23 июня в Москве отменили церемонию развода караулов Президентского полка из-за выпускного кадет, суворовцев и воспитанников военно-музыкального училища, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«Двадцать третьего июня 2018 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводиться не будет», - говорится в сообщении.

Церемония развода караулов не состоится из-за проведения торжественного выпуска обучающихся Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища и Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц министерства обороны РФ».

Выпускной вечер пройдет в Москве 23 июня. Одной из центральных площадок праздника станет парк Горького, где ожидается около 20 тысяч школьников из 215 образовательных организаций.

Всего в праздничных мероприятиях, посвященных завершению учебного года, в ночь с 23 на 24 июня примут участие порядка 54 тысяч выпускников московских образовательных организаций.