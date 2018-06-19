РИАМО - 19 июн. Аукцион по льготной аренде бывшего синематографа на Кремлевской набережной в Москве пройдет 19 июля, победителю предстоит реставрировать флигель городской усадьбы ХIII – начала ХХ века, после чего он получит здание в аренду по цене 1 рубль за 1 квадратный метр, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаслледия.

Как пояснил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, Кремлевская набережная – уникальное московское место, обладающее богатой историей. Главный дом усадьбы был построен для князя Никиты Зотова – наставника и учителя Петра I, а сама усадьба существовала с XIII века. Флигель усадьбы, который выставлен на торги, является объектом культурного наследия федерального значения и расположен по адресу: Кремлевская набережная, дом 1/9, строение 10.

«Перед аукционом Мосгорнаследием была подготовлена вся необходимая документация: охранное обязательство и акт технического состояния, включающие все особенности объекта, перечень видов предстоящих работ по сохранению и сроки их проведения. Эти документы будут переданы новому арендатору памятника. Проведение аукциона на право заключения договора аренды на объект культурного наследия назначено на 19 июля 2018 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июля», – говорится в сообщении.

Строение, которое предлагается в аренду, возведено на территории усадьбы в 1809 году. Какое-то время в нем располагались помещения водочного завода, а в начале ХХ века его приспособили для синематографа и театра «Миниатюр».

«Сейчас этот памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Арендатору нужно очень серьезно подойти к подготовке и проведению реставрации. От этого зависит дальнейшее состояние памятника, а также возможность правообладателя перейти на льготную ставку аренды – 1 рубль за 1 квадратный метр сроком на 49 лет. При этом арендатор будет сам решать, что разместить в данном помещении. Главное, чтобы не была нарушена целостность объекта и его исторический облик», – отметил Емельянов.

Глава Мосгорнаследия добавил, что в первую очередь, арендатор должен осуществить противоаварийные работы на основании инженерно-технического обследования, далее разработать проект реставрационных работ и согласовать его с департаментом культурного наследия. Ключевым этапом станет проведение реставрации памятника. А завершит этот процесс официальная приемка итога всех работ по памятнику сотрудниками Мосгорнаследия.