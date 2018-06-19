РИАМО - 19 июн. Отдел социальной защиты населения планируют капитально отремонтировать в районе Солнцево в Западном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В ближайшее время в ЗАО отремонтируют отдел социальной защиты населения района Солнцево, расположенный на втором этаже нежилого здания, построенного в 1964 году. Отдел расположен по адресу: улица Богданова, дом №50», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта проведения капитального ремонта предусмотрена замена оконных блоков и подоконных досок, а также демонтаж существующей отделки полов, потолков и стен.

В коридоре и санузле на полу установят керамогранитную плитку, а в кабинетах, комнате отдыха и комнате приема пищи положат виниловое покрытие. Кроме того, в ходе ремонта в помещениях учреждения появятся подвесные потолки.

«Капитальный ремонт не предполагает изменения функциональной структуры существующего отдела социальной защиты и его технико-экономических показателей», – подчеркнула руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.