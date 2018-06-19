РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Около 50 рыболовов из Подольска примут участие в Летнем кубке горокруга, который состоится 23 июня, сообщил «РИАМО в Подольске» главный судья соревнований Александр Сотников.

«Летний кубок по рыбной ловле пройдет 23 июня в культурно-рыболовном хозяйстве «Берег» в деревне Мешково бывшего Подольского района, ставшего частью Троицкого административного округа Москвы. В командном первенстве примут участие около 50 любителей рыбной ловли из микрорайонов Дубровицы и Львовский», – сказал Сотников.

По его словам, победа будет присуждаться по весу всей выловленной рыбы. Победители и призеры получат кубки, грамоты и призы. Начало состязаний в 5:30, награждение планируется в 13:00.

Сотников добавил, что ловить в основном будут карпа, использовать поплавочные удочки. Состязания проходят при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».