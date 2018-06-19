РИАМО – 19 июн. Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, передает Федеральное агентство новостей.

«Согласно тексту закона, также увеличена государственная пошлина на выдачу заграничного паспорта нового поколения детям до 14 лет. Вместо 1,5 тысяч рублей россияне будут платить 2,5 тысячи», - говорится в сообщении.

Закон также регулирует пошлину за государственную регистрацию транспортных средств, связанных с выдачей свидетельства нового поколения. Пошлина устанавливается в размере 1,5 тысяч рублей. За изготовление водительского удостоверения нового поколения россияне заплатят 3 тысячи рублей.