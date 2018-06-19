РИАМО – 19 июн. Впервые за два месяца индекс РТС опустился ниже 1,1 тысячи пунктов, об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает Газета.ru.

«Индекс Московской биржи снизился на 0,67% и составил 2207,73 пункта. Индекс РТС просел на 0,72%, до 1092,67 пункта», - говорится в сообщении.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 94,96 копейки до 73,48 рубля, курс доллара увеличился на 79,87 копейки, до 63,48 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 86,66 копейки, составив 67,98 рубля.