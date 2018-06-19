РИАМО - 19 июн. Порядка 600-700 километров автомобильных дорог планируют построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«До того, как эти территории стали столичными, здесь насчитывалось 600 километров двухполосных дорог. За шесть лет эти территории уже не узнать: в ТиНАО есть современные трассы с 4-6 полосами движения, комфортными тротуарами и велодорожками, системой освещения», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, во-первых, реконструировали главную транспортную артерию новой Москвы – Калужское шоссе. До модернизации трассы здесь было много пробок, теперь движение стало проще. Во-вторых, поменяли старые железнодорожные переезды на путях Киевского и Курского направления МЖД.

Он отмечает, что иногда автомобилисты могли простаивать десятки минут, ожидая, когда же откроется шлагбаум. Сейчас практически все переезды превратились в современные путепроводы.

В ближайшие годы на территории новой Москвы построят порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости, 700 километров дорог, более 50 километров линий метро, 119 километров трамвайных линий и 41 километр железных дорог.