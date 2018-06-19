РИАМО - 19 июн. В рамках социальной ярмарки жители подмосковного Наро-Фоминска смогли купить продукты питания, трикотаж, посуду и сувениры со скидками, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

Социальная ярмарка проходила на Молодежной площади в Наро-Фоминске с 11 по 17 июня.

«Горожане могли сделать полезные покупки по специальным ценам, которые ниже рыночных минимум на 15%. Это сезонные фрукты и овощи, мясо и колбасные изделия от фермеров, товары широкого спроса, например, трикотаж, посуда, сувенирная продукция», - отмечается в материале.

Организатором ярмарки выступила Ассоциация участников выставочно-ярмарочной деятельности.