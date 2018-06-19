РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Около 30 подъездов в городском округе Люберцы будут художественно оформлены до конца текущего года, по согласованию с жителями на стенах здесь разместят картинки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава городского округа во вторник провел инспекцию ремонта подъездов в доме №20 на улице Колхозная.

«В 2017 году мы художественно оформили порядка 30 подъездов. В текущем (2018 году – ред.) году планируем украсить художественной росписью примерно такое же количество. Все работы согласуются с жителями. Они подбирают картинку. В Люберцах есть талантливые художники, которые могут справиться с этой работой», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день из 1 329 подъездов ремонт завершен уже 401.

«В неделю ремонтируют 20-40 подъездов. Но мы ставим задачу ускорить темпы работы», – заключил Ружицкий.