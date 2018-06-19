РИАМО - 19 июн. Минэкологии и администрация Наро-Фоминского городского округа заключили соглашение о предоставлении субсидии на капитальный ремонт плотины пруда на реке Наре, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Проектно-сметной документацией предусмотрено проведение подготовительных работ с вырубкой древесно-кустарниковой растительности, демонтаж металлических конструкций существующей плотины с последующим монтажом новых, ремонт левого и правого устоя плотины и крепление откосов правого и левого берега сетчатым покрытием», – сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Капитальный ремонт плотины планируется завершить до конца 2018 года. Это позволит предотвратить подтопление трех садовых товариществ, расположенных в непосредственной близости от плотины, добавил он.

Ранее дачники неоднократно жаловались, что в период снеготаяния вода поднимается на несколько метров и доходит до верхних этажей дачных домов.