РИАМО - 19 июн. Заместитель председателя Московской областной думы, кандидат от КПРФ Константин Черемисов подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Избирательной комиссии Подмосковья.

«Черемисов подал документы в Избирательную комиссию Московской области», - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Воробьев является кандидатом от партии «Единая Россия». Аналогичное заявление подали заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин и политик Борис Надеждин от «Партии Роста». Также кандидат от Московского областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилия Белова подала заявление в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора региона.

Во вторник заявление в Мособлизбирком также подал заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции ЛДПР Кирилл Жигарев.

Седьмого июня 2018 года постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 июня по 27 июня.

Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

На начальном этапе партии принимают решения о выдвижении кандидатов. Далее кандидаты обязаны написать личное заявление о согласии баллотироваться и представить его в Избирательную комиссию Московской области вместе с решением избирательного объединения, иными документами, подтверждающими сведения, указанные в заявлении.

На втором этапе кандидаты обязаны собрать и представить в Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований – пройти так называемый муниципальный фильтр.

Решением Мособлизбиркома установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Подмосковья.

Кандидат на должность губернатора Московской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 51 муниципальном районе и городском округе Московской области.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.