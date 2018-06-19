РИАМО - 19 июн. Найденные в мае этого года тела погибших бойцов Красной Армии захоронят в торжественной обстановке в Рузском городском округе 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны.

«Двадцать второго июня 2018 года в 12:00 в селе Михайловское Рузского городского округа состоится торжественная церемония захоронения останков красноармейцев, найденных в ходе поисковой вахты в мае 2018 года поисковым отрядом «Кремлевец»», – говорится в сообщении.

В церемонии примут участие военнослужащие президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

Ранее глава администрации Рузского округа Максим Тарханов отмечал, что на территории муниципалитета в братских могилах захоронено более 13 тысяч воинов, фамилии 5 255 человек удалось установить.