РИАМО - 19 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Снабресурс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Снабресурс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку кабелей, проводов для нужд заказчика.

«По результатам рассмотрения обращения, Московское областное УФАС признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Снабресурс» – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд отказал ООО «Снабресурс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.