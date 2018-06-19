РИАМО – 19 июн. Правительство разработало поправки к законопроекту об изменениях в бюджетном законодательстве, в Госдуму внесены новые правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами, сообщает Газета.ru.

«C 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% акцизов будет перечисляться в федеральный бюджет, 84,41% – в региональные», – говорится в материале.

Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов, поясняется на сайте кабмина.

Поправки к законопроекту об изменениях в бюджетном законодательстве подготовлены министерством финансов в целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».