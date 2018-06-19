РИАМО - 19 июн. Таможенники при получении посылки из Белоруссии с анаболическими стероидами задержали 35-летнего жителя Подмосковья, неоднократного призера региональных и всероссийских соревнований, по факту контрабанды возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Оперативники установили, что из Белоруссии в Московскую область было направлено международное почтовое отправление, внутри которого были флаконы с прозрачной жидкостью (тестестерон, болденон, оксиметолон, сустанон) и 300 таблеток с маркировкой «Туранобол». Общий вес изъятых из незаконного оборота веществ составил 980 граммов. По заключению экспертов, вещества являются анаболическими стероидами, включенными в список сильнодействующих веществ. Они подлежат контролю в РФ и относятся к сильнодействующим веществам, оборот которых в стране ограничен.

«Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни совместно с 16 отделом ГУНК МВД России задержали 35-летнего жителя Московской области, заказавшего по почте крупную партию анаболических стероидов. На почту для получения товара мужчина явился лично и не отрицал, что вещества заказывал для личного употребления. Задержанный житель Подмосковья имеет высокие спортивные достижения, является неоднократным призером региональных и всероссийских соревнований», - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК России (контрабанда сильнодействующих веществ). Материалы будут переданы в территориальный следственный отдел МВД России для проведения расследования.